Окленд, США, 14 апреля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Суд округа Окленд в американском штате Мичиган приговорил к лишению свободы Дженнифер и Джеймса Крамбли — родителей подростка, который устроил стрельбу в школе города Оксфорда, сообщает CNN.

EPA/NIC ANTAYA/ТАСС Джеймс и Дженнифер Крамбли

Заседание суда прошло 9 апреля, их приговорили к сроку от 10 до 15 лет. Это первый в истории судопроизводства США случай наказания родителей за убийства, совершённые их несовершеннолетним ребёнком.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября 2021 года 15-летний подросток Итан Крамбли устроил стрельбу в школе города Оксфорда в США. В результате стрельбы погибли четыре человека, ещё семеро получили ранения различной степени тяжести. Подростка приговорили к пожизненному сроку.

Прокуроры обвинили в непреднамеренном убийстве родителей мичиганского подростка. В частности, Джеймс Крамбли взял с собой сына, когда покупал пистолет, который позже Итан использовал во время стрельбы в школе.

Когда Крамбли-старший услышал по радио о стрельбе в школе, он сразу же поехал домой и проверил, на месте ли оружие, но оказалось, что оно пропало. После этого отец сразу же позвонил в полицию и сообщил, что подозреваемым может быть его сын.