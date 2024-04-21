Вашингтон, 21 апреля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Китайская компания ByteDance, которой принадлежит видеосервис TikTok, может уволить одного из ключевых своих сотрудников в связи с возможным запретом соцсети в Соединённых Штатах Америки. Об этом 20 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум TikTok, США

«TikTok готовится уволить главного юрисконсультанта Эриха Андерсена, ответственного за то, чтобы убедить правительство США в том, что компания делает достаточно для предотвращения опасений национальной безопасности по поводу её связей с Китаем», — говорится в материале.

По информации источника, Эрих Андерсен многие годы вёл переговоры с американским правительством и пытался доказать, что приложение предпринято достаточно мер, необходимых для того, чтобы Китай не мог получить доступ к данным пользователей из США.

При этом представитель TikTok Алекс Хаурек в беседе с Bloomberg заявил, что информация о возможном увольнении Андерсена не соответствует действительности.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, допускающий запрет работы на территории страны социальной сети TikTok. Законопроект обязует видеосервис разорвать все связи с любыми «структурами, контролируемыми Китаем», в том числе с компанией ByteDance, которой TikTok принадлежит на данный момент. Против блокировки видеосервиса выступил американский предприниматель и владелец социальной сети X Илон Маск, подчеркнув, что подобный шаг со стороны американских властей нарушит принципы свободы слова и выражения мнения.