Уилмингтон, США, 21 апреля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Приближение шторма вынудило организаторов отменить выступление экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в американском штате Южная Каролина. Об этом 20 апреля сообщил сам политик в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Выступление Трампа в рамках предвыборной кампании запланировали на вечер 20 апреля в городе Уилмингтоне. В итоге мероприятие отменили в связи с надвигающимся штормом из соображений безопасности фактически в последний момент. При этом к моменту выступления на открытой площадке, куда должен был прибыть Трамп, собрались несколько сотен сторонников политика.

«Скоро вернусь, Южная Каролина!» — такую оптимистичную запись сделал Трамп в своей соцсети. Дату нового выступления экс-президент США не уточнил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп незначительно опережает действующего главу Белого дома Джозефа Байдена. Трамп получил 46% голосов, его политический оппонент Байден — 45%. Такие данные получены в результате соцопросов, проведённых газетой The New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College.

Уточняется, что опрос был проведён с 7 по 11 апреля 2024 года. Всего в нём участвовали 1059 зарегистрированных избирателей.

В начале марта Трамп вызвал на дебаты Байдена, чтобы обсудить жизненно важные проблемы США. Бывший президент отметил, что готов к дискуссии с Байденом в любое время и в любом месте. По словам экс-главы Белого дома, он с нетерпением ожидает ответа на своё предложение.

Трамп заявил 4 марта, что Байден пытается переизбираться на занимаемый им пост с использованием нечестных приёмов. По его словам, американский лидер задействовал судей и прокуроров в качестве средства предвыборной борьбы.