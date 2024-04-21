Москва, 21 апреля, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела о поставках некачественных продуктов по завышенной стоимости для Министерства обороны Российской Федерации. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Столичный суд избрал меру пресечения фигурантам дела по факту ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Троих обвиняемых — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — заключили под стражу на два месяца, до 19 июня 2024 года. Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля Басманный суд Москвы в рамках дела о поставке в Вооружённые силы России некачественных бронежилетов арестовал генерального директора ООО «ГК Пикет» Андрея Есипова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня.