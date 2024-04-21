Москва, 21 апреля, 2024, 05:41 — ИА Регнум. В России по результатам прошлого года розничные продажи сигарет и папирос составили 1 тысячу штук на душу населения, что почти в полтора раза меньше показателя годом ранее. Об этом говорится в докладе Министерства здравоохранения России о результатах работы ведомства в 2023 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

Отмечается, что также сократился объём потребления алкогольной продукции. В 2022 году этот показатель составлял 8,62 литра чистого спирта на душу населения, в 2023 году — 8,44 литра.

Кроме того, выросла доля граждан России, ведущих здоровый образ жизни, с 7,2 человека до 9,1 человека на 100 тысяч населения, уточняет РБК.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам ежегодной итоговой коллегии Минздрава РФ сообщил, что позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы страны. Практически во всех субъектах открываются новые детские больницы, реабилитационные центры, кардиологические отделения и онкологические диспансеры, отметил глава государства. Он также подчеркнул, что повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом России на сегодняшний день.