Москва, 19 апреля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Для России ключевой приоритет сегодня — повышение продолжительности жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении, которое 19 апреля на коллегии Минздрава зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

Бобылев Сергей/ТАСС

«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе с применением самых современных высокотехнологичных методов», — заявил Путин.

Как отметил глава государства, каждый год правительство расширяет программу оказания бесплатной медицинской помощи. Благодаря этому у Минздрава появляется больше возможностей ещё более результативно решать задачи по повышению качества здравоохранения и его доступности в регионе, в каждом городе, посёлке, селе.

Глава государства призвал Минздрав России оказывать помощь регионам в работе по модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля в ежегодном докладе о работе правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по итогам минувшего года продолжительность жизни в стране превысила значения, которые были до пандемии коронавируса. Она составила почти 73,5 года.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, академика РАН Оксаны Драпкиной, продолжительность жизни в стране улучшилась благодаря мерам, принятым правительством, в том числе в сегменте первичной медпомощи.