Вашингтон, 21 апреля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Сенат Конгресса Соединённых Штатов Америки рассмотрит и проведёт первое голосование по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню во вторник, 23 апреля. Об этом 20 апреля сообщил лидер демократического большинства в верхней палате законодательного органа Чак Шумер.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

«Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… финансирования Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона», — написал конгрессмен на своей странице в социальной сети X.

Первое голосование по указанном законопроекту пройдёт в верхней палате Конгресса в ближайших вторник. Чак Шумер выразил надежду, что законодатели согласуют и отправят документ на утверждение президенту Джо Байдену как можно скорее.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и странами Индо-Тихоокеанского региона, в первую очередь Тайваню. Документ поддержали 311 конгрессменов, в то время как 112 выступили против. Так, на нужды Киева Вашингтон намерен направить почти 61 миллиард долларов, Израилю — чуть более 26 миллиардов долларов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню только усугубит мировые кризисные явления. Она также напомнила, что поддержка киевского режима является прямым спонсированием его террористической деятельности.