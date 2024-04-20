Украина, 20 апреля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В городе Шостке в Сумской области на севере Украины прогремели взрывы. Об этом 20 апреля сообщило украинское издание «Общественное».

Global Look Press

По информации издания, взрывы произошли до объявления в регионе воздушной тревоги.

Каких-либо подробностей произошедшего не уточнили. Сейчас воздушная тревога действует на территории Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах на контролируемой киевским режимом территории. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и использующимся в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах на территории Одесской области. Перед этим в регионе объявляли ракетную опасность, какие-либо подробности не раскрывались.

Ранее в этот же день председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что армия России нанесла удары во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье по объекту, который использовали для ведения боевых действий ВСУ. По его словам, первые удары нанесли баллистическими ракетами «Искандер».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 20 апреля рассказал, что целью российского удара по городу Южный в Одесской области являлся припортовый завод. Он также продемонстрировал фотографию, на которой запечатлён столб густого чёрного дыма, поднимающийся над побережьем реки.