Мелитополь, 20 апреля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Российские военные в подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесли удар по объекту, который использовали для ведения боевых действий украинские подразделения, написал 20 апреля председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале.

ГСЧС Украины

Он сообщил, что громкие взрывы прогремели в Запорожье в районе восьми утра. Воздушную тревогу украинские власти в подконтрольном им городе не объявляли. Первые взрывы прогремели ещё раньше — в 4:55 мск.

«По предварительным данным — первые удары были нанесены баллистическими ракетами «Искандер». Целью вежливых ракет были объекты инфраструктуры в районе 8-го посёлка Соцгорода, используемые режимом Зеленского для ведения боевых действий», — сообщил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля назначенный Киевом секретарь совета города Запорожья Анатолий Куртев заявил о повреждении в городе объекта инфраструктуры в результате ракетного удара.

Минобороны о нанесении ударов по объекту в Запорожье не сообщало. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил 20 апреля, что российские военные нанесли удары по хранилищу авиационного топлива ВСУ и двум объектам транспортной инфраструктуры, используемым в военных целях.