Томск, 20 апреля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Латвийского Рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, депортируют из России за нарушение миграционного законодательства. Такое решение 20 апреля вынес Кировский районный суд Томска.

Кадр из видео Роберт Плаудис

В ходе заседания исполнителя признали виновным по статье КоАП РФ о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Также суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

«До момента выдворения из Российской Федерации суд принял решение содержать Плаудиса в специальном учреждении ― Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Томской области», ― огласила приговор судья.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники полиции задержали рэпера Платину, являющегося гражданином Латвии, в Томске 19 апреля в ходе оперативно-профилактического мероприятия. При проверке по базам данных полицейские установили, что цель въезда молодого человека не соответствует деятельности, которую он осуществляет на территории России. Поехав якобы в качестве туриста, исполнитель на самом деле давал концерты в стране.

В отношении музыканта составили административные протоколы за нарушение иностранцем режима пребывания в РФ и за незаконное осуществление трудовой деятельности в стране. Кроме того, на рэпера составили протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Молодого человека также могут привлечь к ответственности за пропаганду наркотических или психотропных веществ.

Плаудис родился в Риге, за время карьеры выпустил пять студийных альбомов, часть песен он исполняет на русском языке. В 2020 году композиция в его исполнении заняла второе место в российском чарте самых популярных композиций в Spotify.