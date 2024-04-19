Томск, 20 апреля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Рэпер Платина (Роберт Плаудис) задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Об этом 19 апреля сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Томской области.

ОМОН

Уточняется, что рэпер, являющийся гражданином Латвии, задержан в городе Томске по улице Красноармейской. При проверке по базам данных полицейские установили, что цель въезда молодого человека не соответствует деятельности, которую он осуществляет на территории России. Указав целью въезда в Россию туризм, Плаудис на самом деле занимается трудовой деятельностью, разъезжая по стране с концертами.

В отношении музыканта составлены административные протоколы за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ и части за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ. Кроме того, на музыканта составлен административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности за пропаганду наркотических или психотропных веществ. Музыкант находится в специальном помещении для задержанных лиц и в ближайшее время предстанет перед судом для принятия решения по административным материалам.

Видеозапись задержания латышского музыканта в клубе Face в центре Fакел размещено в Telegram-канале ведомства. Сотрудники ОМОНа вошли в зал во время очередного концерта рэпера и увели его прямо со сцены.

Платина является уроженцем Риги, у него уже вышло пять студийных альбомов, часть песен он исполняет на русском языке. В 2020 году композиция в его исполнении заняла второе место в российском чарте самых популярных композиций в Spotify.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МВД нашло в словах лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признаки дискредитации российской армии. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевского в правоохранительные органы с просьбой проверить высказывания музыканта.

Также сообщалось, что замруководителя оркестра МЧС и саксофонист задержаны в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество». Кроме того, с ними по этому же уголовному делу проходит 43-летний уроженец Калмыкии.