Ереван, 20 апреля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Ереван и Баку договорились о делимитации и демаркации границы, а когда эти процессы завершатся, российские пограничники покинут приграничную зону в Тавушской области, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 апреля журналистам в ходе посещения города Степанаван в Лорийской области.

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Он прокомментировал согласие Еревана передать Баку четыре села, которые перешли под контроль Армении в ходе боевых действий в 90-е годы. По словам премьера, ситуация в Тавушской области сильно изменилась, и там будет не линия соприкосновения, а государственная граница, из-за чего отпадёт необходимость в присутствии российских военных.

«Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом и смогут самостоятельно охранять границу», — сказал Пашинян.

Глава правительства подчеркнул, что Ереван и Баку впервые решили территориальный спор в ходе переговоров. Он назвал это значительным достижением для обеих сторон.

«В процессе демаркации будет создана не новая граница, а будет воспроизведена та граница де-юре, которая имела юридическое значение на момент распада Советского Союза», — заявил премьер-министр.

Пашинян пообещал, что власти помогут армянским гражданам, если у них возникнут проблемы с домами и участками при делимитации границы. Он добавил, что построят новые дома.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян 18 апреля встретился с жителями приграничной территории в Тавушской области, объясняя, почему Армения должна согласиться на территориальные уступки. Когда один из жителей назвал этот шаг неверным решением, премьер заявил, что в противном случае будет война уже в конце недели.

18 апреля Пашинян в ходе встречи с жителями Тавушской области заявил о важности вопроса урегулирования границы с Азербайджаном. Он исключил проведение досрочных парламентских выборов до завершения делимитации. Глава правительства также назвал приоритетной задачей властей — адаптацию населения к меняющейся ситуации.

А 19 апреля МИД Армении сообщил, что в ходе прошедшей в тот же день на армяно-азербайджанской границе встрече комиссий двух стран по делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).