Ереван, 18 апреля, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил проведение досрочных парламентских выборов в республике до возможного процесса делимитации границ с Азербайджаном. Об этом он сообщил во время встречи с жителями приграничного села Беркабер.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Я не думаю, что так должно быть. Потому что то, что мы делаем, является нашей реакцией на глобальные геополитические изменения в мире», — приводит слова Пашиняна агентство ТАСС.

Он добавил, что внеочередные парламентские выборы в Армении могут пройти в следующем месяце. По словам Пашиняна, на данный момент приоритетная задача для властей республики — адаптировать народ к изменяющейся ситуации.

Как передавало ИА Регнум, в марте Азербайджан потребовал от Армении вернуть четыре приграничных села — Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы. Кроме того, азербайджанская комиссия по делимитации границ рассмотрит вопрос освобождения ещё четырёх эксклавных сёл — Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки.