Москва, 19 апреля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы реконструируют, он снова станет точкой притяжения горожан. Законсервированный стадион в районе Люблино превратится в современный спортивно-досуговый комплекс, сообщил 19 апреля мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Телеграм-канал Сергея Собянина

Глава города напомнил, что на «Локомотиве» в 1957 году состоялся матч команд Финляндии и Франции в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Десятилетиями стадионом пользовались многие учебные заведения Люблина для проведения занятий и соревнований.

«К сожалению, ещё в советское время стадион начал ветшать, а с 2015 года его и вовсе пришлось законсервировать», — отметил Собянин.

Он рассказал, что жители района просили городские власти привести объект в порядок. Передать «Локомотив» в собственность города удалось только в 2023 году. Теперь здесь можно будет провести реконструкцию, превратив «Локомотив» в современный спортивно-досуговый комплекс.

От старого футбольного поля осталось только несколько архивных фото, отметил Собянин. На его месте уже в этом году построят большую игровую арену площадью более семи тысяч квадратных метров с искусственным покрытием и подогревом, так что играть можно будет не только летом, но и зимой. Сбоку от основного поля построят два малых тренировочных поля размером более 500 кв. м каждое. Здесь установят табло для удобства наблюдения за ходом игры.

Старую трибуну восстановить уже невозможно, поэтому вместо неё построят новую, «воздушную», на 800 человек с навесом из легковозводимых конструкций, с художественной подсветкой и логотипом стадиона. По центру трибуны, как и раньше, будет арка для прохода на территорию.

Также восстановят сохранившиеся здания, придав им единый архитектурный стиль, гармонично сочетающийся с другими объектами стадиона.

«В результате исторический стадион «Локомотив» получит единый архитектурный облик и современное функциональное наполнение и вновь станет важной частью городской среды. Им смогут пользоваться учащиеся расположенных рядом школ и все любители спорта», — сообщил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве с начала года построили 21 социальный объект. Как сообщил 19 апреля Собянин, в столице появились за это время девять детских садов, три школы, причём одну, рассчитанную на 1200 учащихся, построил инвестор в ТиНАО в рамках программы создания мест приложения труда.

Кроме того, в этом году в Москве завершили строительство трёх спортивных объектов, в том числе спорткомплекса «Раменки». С начала года в столице ввели в эксплуатацию более 2,6 млн квадратных метров недвижимости.