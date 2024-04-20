Вашингтон, 20 апреля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. ВВС Соединённых Штатов оказались бессильны перед угрозой, которую несут российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М2 «Белый лебедь», говорится в опубликованной 18 марта статье американского журнала The National Interest.

РИА Новости

«Новые российские модернизированные Ту-160М2 обладают мощным наступательным потенциалом и представляют серьёзную угрозу для Запада», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что каждый такой самолёт может нести на борту шесть ракет Х-101 или их ядерных версий Х-102. Кроме того, бомбардировщики способны запускать гиперзвуковые ракеты.

В США прозвали Ту-160М2 Blackjack («Блэкждек»). Отмечается, что американским ВВС требуется усовершенствовать его аналоги, если они хотят быть способны противостоять российскому бомбардировщику, но пока нет ничего, что могло бы предвещать такой ход событий.

«Получается, что русские, если произведут бомбардировщики в достаточном количестве, получат ключевое преимущество перед западными конкурентами», — резюмировало издание.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 марта назвал правильным решение модернизировать разработанный во времена СССР Ту-160. Он отметил, что это позволило создать фактически новую боевую машину стратегической авиации и поддержать ядерную триаду.

22 февраля российский лидер, посещая Казань, совершил поднял в воздух Ту-160М. Полёт длился 30 минут. Путин заявил, что у него остались хорошие впечатления от самолёта. Президент подтвердил, что это — техника нового поколения.