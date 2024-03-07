Краснодар, 7 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Решение о модернизации сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 было правильным. Об этом 7 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Нина Падалко/РИА Новости

«Я думаю, что мы сделали правильно, приняли правильное решение, (…), мы фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире. Сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие», — сказал он.

Президент уточнил, что этим решением Россия поддержала свою ядерную триаду, и отметил, что модернизацию ракетоносца провели по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу.

«У нас были разные предложения на этот счёт. Были предложения, связанные с тем, что мы эту тематику закрываем, открываем новую совсем. Но, скорее всего, был бы разрыв в наличии у нас боеспособного звена стратегической авиации», — добавил Путин

Как сообщало, 22 февраля президент совершил полёт на бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент в зоде этого полёта провёл в воздухе 30 минут.

Позднее в этот же день глава государства поделился впечатлениями от полёта на ракетоносце. Путин назвал их хорошими, а самолёт — отличной и надёжной техникой.

Глава государства также заявил, что модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М можно принимать в состав Вооружённых сил. Он также согласился с тем, что это техника нового поколения.

Ту-160М является модернизированной версией созданного в 1970-е годы советского стратегического бомбардировщика Ту-160. Самолёт может развивать скорость до 2000 км/ч.