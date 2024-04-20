Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. В Нью-Йорке скончался мужчина, пытавшийся совершить самоубийство возле здания суда, где проходят слушания по одному из дел против бывшего главы белого дома Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на полицию сообщила газета New York Post.

Kyle Mazza/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что Макс Аззарелло умер через несколько часов после того, как пытался свести счёты с жизнью.

По данным журналистов, мужчине было 37 лет. Он жил во Флориде.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля мужчина попытался совершить суицид возле здания суда в Нью-Йорке, где проходили заседания по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Сообщалось, что он остался жив, но сильно пострадал. Представитель городской скорой помощи уточнил, что мужчину увезли в больницу на носилках. Причины его поступка неизвестны.

По словам одного из очевидцев, сначала мужчина бросал в воздух брошюры, а уже после решил покончить с жизнью. Другие очевидцы отмечают, что перед попыткой суицида он выглядел спокойным.

В Нью-Йорке 15 апреля началось судебное заседание по делу, в котором Трампа обвиняют в тайной выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о связи, которая якобы была между ними, а также по делу о фальсификации деловой документации.

Всего против политика выдвинули обвинения по 34 пунктам, по каждому из которых бывшему президенту грозит лишение свободы на срок до четырёх лет. Если его признают виновным по всем пунктам, общий срок может составить 136 лет.