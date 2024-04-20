Москва, 20 апреля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Росимущество в ходе повторного аукциона продало 100% акций АО «Росспиртпром» за 8,289 млрд рублей ООО «Бизнес-альянс». Это следует из опубликованных 19 апреля данных портала «ГИС Торги».

rosspirtprom.ru

Начальная цена лота составляла 10,6 млрд рублей, а шаг аукциона — 79,5 млн рублей. Заявки для участия в аукционе принимали до 10 апреля.

Аукцион первоначально должен был пройти 24 января, однако его отменили 17 января из-за отсутствия заявок. Пакет акций «Росспиртпрома» включили в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 годы.

Компания «Росспиртпром» занимается производством и транспортировкой этилового спирта, а также уничтожением и утилизацией нелегальной продукции и оборудования, на котором его изготовили. У неё есть восемь спиртовых заводов и две сервисные компании.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) стало известно, что акции семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли под управление Росимущества. Это коснулось компаний ООО «Севрыбфлот», ООО «Аквамарин», ООО «Прибой-Т», ООО «Рентэлит», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Симост Восток» и ООО «Приморская рыболовная компания», а также ООО «Городское экотакси».

Под временное управление Росимущества 8 апреля по указу президента России Владимира Путина перешли активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра». В состав холдинга в России входят 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях. Холдинг из Нидерландов является фактическим владельцем российской группы.