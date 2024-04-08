Вязьма, Смоленская область, 8 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. При обрушении путепровода в Вязьме в Смоленской области порядка 8800 жителей остались без газа из-за повреждения сетей газоснабжения. Об этом сообщило региональное министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики.

ГУ МЧС России по Смоленской областиТАСС

«Из-за обрушения путепровода в Вязьме повреждены сети газоснабжения. От газа отключены потребители Вяземского и Тёмкинского районов. Это 69 юридических лиц, пять котельных и около 8800 физических лиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы», — приводит сообщение министерства «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что по поручению главы региона Василия Анохина на месте происшествия работают аварийные бригады газовиков.

Как передавало ИА Регнум, МЧС по Смоленской области сообщил, что при обрушении Панинского путепровода в Вязьме погибла женщина, ещё один человек тяжело пострадал. Ранее пресс-служба управления сообщала, что в момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

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Московская железная дорога (МЖД) в свою очередь проинформировала, что из-за обрушения путепровода в Смоленской области приостановлено движение поездов на участке Вязьма — Семлёво.

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На место обрушения для расчистки путей направлены четыре восстановительных поезда, в РЖД создан оперативный штаб, отметила пресс-служба МЖД.