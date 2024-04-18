Орск, Оренбургская область, 18 апреля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. В пострадавшем от паводка Орске воду не только откачивают из жилых массивов, рассматривается вариант направленных взрывов, сообщил 18 апреля глава города Василий Козупица в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Он сообщил, что в рамках борьбы с паводком идёт отвод воды из жилых массивов.

«Рассматриваем самые разные варианты решений. От откачки до направленных взрывов», — написал Козупица.

Глава города пояснил, что уровень воды в реке Урал снизился и позволил открыть перепускные трубы в основании дамбы. Сотрудники МЧС сняли заглушки у посёлка Форштадт. Планируется отрывать и другие заслонки.

«Одновременно откачиваем воду с помощью спецтехники — на Форштадте работает передвижная насосная станция», — сообщил Козупица.

Как сообщало ИА Регнум, в Орске обесточенными оказались объекты Кумакского водозабора, в результате проблемы с водоснабжением наблюдались почти во всех городских районах.

Как рассказал Козупица, специалисты работают над тем, чтобы жители города получили питьевую воду в достаточном количестве. Воду развезли в больницы, детские сады, пункты временного размещения и другие социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей.

Кроме того, в Северном микрорайоне и на территориях 240-го квартала расставили более 70 ёмкостей с водой по 1000 литров для раздачи жителям. Воду привозят из Новотроицка, Гая, Новоорска.