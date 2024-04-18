Орск, Оренбургская область, 18 апреля, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Из-за паводка в Орске снизили энергоснабжение объектов водоканала, сообщили 18 апреля в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Произошло существенное снижение подачи воды в город», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ночь на 18 апреля сработала защита подтопленной ЛЭП Орского производственного отделения «Оренбургэнерго». В результате электроснабжение объектов водоканала временно ограничено.

В течение ночи бригады «Оренбургэнерго» перевели питание части оборудования на другую линию. Восстановительные работы идут круглосуточно.

Как сообщало ИА Регнум, в Орске 5 апреля частично разрушилась дамба под напором воды реки Урал. Жителей эвакуировали из затопленных районов, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Накануне, 17 апреля, президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства, на котором доклад сделал глава МЧС РФ Александр Куренков.

В 76 населённых пунктах и 45 садовых товариществах Оренбургской области подтопленными остаются более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тыс. приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения находится 1031 человек, в том числе 203 ребенка.