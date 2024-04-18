Орск, Оренбургская область, 18 апреля, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин 18 апреля посетил с рабочим визитом город Орск, где пообщался с местными жителями, осмотрел дома и социальные объекты, пострадавшие от паводка.

Пресс-служба Минстроя РФ/ТАСС Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин во время осмотра домов и социальных объектов, пострадавших от паводка в Орске

Файзуллин осмотрел зоны подтопления, посетил поврежденные здания и проверил работу муниципальных комиссий по оценке ущерба, которых в регионе создано 35. Уже обследовано 1800 домов. Глава Минстроя ответил на вопросы местных жителей о мерах поддержки, возмещении ущерба и восстановлении домов.

«Важно найти оперативные решения по восстановлению, строительству, возмещению — по всем случаям, с которыми столкнулись люди. Мы работаем над этим совместно с федеральным центром, региональной и муниципальной командой. В восстановлении принимают и будут принимать непосредственное участие специалисты Минстроя России и наших подведомственных структур», — заявил он.

Файзуллин осмотрел социальные объекты, пострадавшие в результате паводка, среди которых здания Орской городской больницы и школы. После осмотра он совместно с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого обсудил вопросы оказания помощи и восстановления жилых объектов, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры. На совещании Файзуллин уделил особое внимание компенсациям многодетным семьям и родителям, в одиночку воспитывающим детей. Одним из приоритетных вопросов является обеспечение защиты от подобных чрезвычайных ситуаций в будущем и создание необходимой инфраструктуры для этого, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, из-за паводка в Орске снизили энергоснабжение объектов водоканала. Защита подтопленной ЛЭП Орского производственного отделения «Оренбургэнерго» сработала в ночь на 18 апреля. В результате электроснабжение объектов водоканала временно ограничили. Восстановительные работы специалисты ведут круглосуточно.

В ночь на 18 апреля уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 см и достиг отметки в 10,74 метра.

По состоянию на 8:00 18 апреля на территории 18 муниципальных образований в 75 населённых пунктах и 45 СНТ в Оренбургской области оказались подтоплены 15 444 жилых дома, 22 537 приусадебных участков. За сутки в области от воды освободились 876 жилых домов, 1634 приусадебных участка.

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что нынешнее весеннее половодье в стране стало самым масштабным за последние несколько десятилетий.