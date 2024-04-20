Вашингтон, 20 апреля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки призывают страны Европы уменьшить налоги от замороженных активов России в рамках предложений по финансированию Киева через займы под будущие доходы. Об этом 20 апреля написала газета Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

«США призывают Европу снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в рамках предложения по финансированию Украины путём займов под будущую прибыль, которые, по их словам, высвободят 50 миллиардов долларов», — говорится в публикации.

По утверждению заместителя советника по нацбезопасности США Далипа Сингха, доступные доходы от замороженных Западом российских активов могут отправить на цели финансирования Украины уже в текущем году.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что отдельные юрисдикции и суды могут принять решения конфисковать замороженные активы России, однако это может обернуться кризисом мировой валютной системы. Он также призвал учитывать риски возможной конфискации активов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2023 года предупредил об ответных мерах российской стороны в случае захвата активов, включая через судебную систему. Представитель Кремля подчеркнул, что такое изъятие будет противоречить всем действующим правилам.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов 18 апреля заявил ИА Регнум, что западные лидеры отдают себе отчёт в том, что изъятие замороженных российских валютных резервов будет однозначно незаконным с точки зрения международного права. Эксперт отметил, что при конфискации активов России можно дестабилизировать всю связанную с мировыми финансами правовую систему и усилить без того растущее недоверие к стабильности финансовой системы.