Вашингтон, 19 апреля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Отдельные юрисдикции и суды могут принять решение о конфискации замороженных российских активов, но это может вызвать кризис мировой валютной системы, заявил 19 апреля на брифинге директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

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«Что касается захвата российских активов, то, на наш взгляд, это будет решаться соответствующими юрисдикциями и судами», — отметил он.

Каммер призвал учитывать риски в случае изъятия замороженных активов России.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры стран 18 апреля ЕС в ходе саммита в Брюсселе приняли заявление, в котором призвали к скорейшему согласованию передачи Киеву доходов от замороженных российских активов. Этот вопрос рассматривает комитет постоянных представителей стран ЕС.

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард в тот же день предупредила об опасности конфискации российских активов. Она заявила, что это шаг приведёт к нарушению международного порядка.

Министр финансов США Джанет Йеллен 16 апреля признала опасность изъятия российских активов. Она признала, что Москва примет ответные меры, и будут последствия. По её словам, ведомство работает над оценкой разных стратегий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2023 года предупредил об ответных мерах Москвы в случае захвата активов, в том числе через судебную систему. Он напомнил, что конфискация будет противоречить всем действующим правилам.