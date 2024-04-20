Вашингтон, 20 апреля, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и американские военные не имеют никакого отношения к ударам по территории Ирана 20 апреля. Об заявили в Центральном командовании вооружённых сил США (CENTCOM), находящемся в подчинении Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«США сегодня не наносили авиаударов по Ираку», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице CENTCOM в социальной сети X.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 20 апреля взрыв прогремел на военной базе Кальсу, расположенной в провинции Бабиль к югу от столицы Ирана Багдада. По данным телеканала Al Arabiya, в результате инцидента погиб один человек, ещё двое получили ранения. Как сообщили в шиитском народном ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби», по базе нанесли авиаудар.

7 февраля американские военные нанесли удар по цели в Ираке. В CENTCOM сообщили, что в результате атаки погиб командир иракской шиитской группировки «Катаиб Хезболла». Позднее организация подтвердила эту информацию.