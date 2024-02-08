Вашингтон, 8 февраля, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Американские военные нанесли удар по цели в Ираке, жертвой которого стал командир группировки «Катаиб Хезболлах». Об этом сообщило 7 февраля Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Седьмого февраля силы CENTCOM осуществили односторонний удар в Ираке в ответ на атаки против своих военнослужащих, уничтожив командира «Катаиб Хезболлах», ответственного за прямое планирование и участие в атаках против сил США в регионе», — уточняется в сообщении.

Утверждается, что никаких указаний на жертвы среди гражданских лиц или на «сопутствующий ущерб» в настоящее время нет. В Пентагоне обещали продолжить предпринимать шаги, необходимые для защиты своих военнослужащих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что крупнейшая иракская шиитская вооруженная группировка «Кетаиб Хезболлах» подтвердила гибель в результате подрыва автомобиля одного из своих лидеров. Уточняется, что погиб Абу Бакир ас-Саади, который отвечал за воздушную систему в батальонах «Кетаиб Хезболлах».

Автомобиль подорвали с помощью беспилотника, всего по данным группировки, погибли три человека.

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Операция последовала за нападением на американскую базу в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США.

В ответ МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах посольства США в Багдаде Дэвида Беркера и вручил ему ноту протеста в связи с ударами США по западу страны.