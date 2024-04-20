Вашингтон, 20 апреля, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Американского бизнесмена и главу компании Metalhouse LLC Джона Кэна Ансалана приговорили к шести годам тюремного заключения за содействие обходу санкций, введённых в отношении России. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе министерства юстиции США.

bykst Суд США

«Президент базирующейся в Орландо компании по торговле сталью Metalhouse LLC Джон Кэн Ансалан приговорён к шести годам тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег и содействия в нарушении санкций США», — говорится в заявлении.

Отмечается, что бизнесмен свою вину признал. Суд также конфисковал 160 миллионов долларов, которые Ансалан получил в результате преступной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Соединённые Штаты Америки ввели против России более 500 новых санкций. Большая часть ограничений коснулась организаций, которые, по мнению Белого дома, оказывали РФ содействие в обходе ранее введённых рестрикций. В тот же день Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали юридические лица из Китая, Турции, Казахстана, Шри-Ланки, Сербии и Таиланда, которые якобы помогали России в обходе санкций.