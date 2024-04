Вашингтон, 20 апреля, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели санкции против трёх китайских компаний и Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), якобы причастных к программе создания баллистических ракет Пакистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 19 апреля на официальном сайте Государственного департамента США.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«Организации, которые мы сегодня обозначаем (как объекты санкционного воздействия. — Прим. ред.), — Минский завод колёсных тягачей, Xi’an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd», — говорится в заявлении.

По мнению США, упомянутые компании якобы участвовали в поставках ракетного оборудования для пакистанских программ создания баллистических ракет, в том числе большой дальности.

В Госдепартаменте подчеркнули, что США в сотрудничестве с партнёрами привержены укреплению глобальной безопасности путём недопущения распространения оружия массового уничтожения.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Китая Ван И призывал Соединённые Штаты отменить односторонние санкции в отношении китайских компаний. На встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном 17 февраля дипломат подчеркнул, США и Китай должны придерживать принципов взаимного уважения, однако подчеркнул, что американские санкции наносят ущерб законным интересам Пекина в сфере развития.