Вашингтон, 8 марта, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Попытки правительства Соединённых Штатов Америки запретить социальную сеть TikTok соразмерны лишению 170 миллионов американцев конституционного права на свободу выражения. Об этом в четверг, 7 марта, сообщило агентство Reuters.

Solen Feyissa TikTok

«Этот законопроект имеет предопределённый исход: тотальный запрет TikTok в США. Правительство пытается лишить 170 миллионов американцев их конституционного права на свободу выражения мнения», — заявили Reuters представители TikTok.

Отмечается, что ранее комитет Палаты представителей по энергетике и торговле утвердил законопроект, принуждающий китайскую компанию ByteDance в течение шести месяцев продать принадлежащую ей социальную сеть TikTok. В противном случае соцсеть может быть заблокирована на территории США. Законодатели выразили надежду на то, что законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса США в ближайшие недели.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Конгресс США призвал утвердить законопроект, позволяющий правительствую запретить информпродукты из недружественных стран. Таким образом, правительство в том числе рассматривает возможность ввода запрета на работу социальной сети TikTok на территории страны.

В феврале 18 членов Палаты представителей и сенаторов направили президенту США Джо Байдену открытое письмо, в котором призвали политика удалить аккаунт его избирательного штаба в TikTok. Конгрессмены также напомнили, что в США на федеральном уровне существует запрет, ограничивающие использование этой социальной сети на государственных электронных носителях.