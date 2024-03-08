Вашингтон, 8 марта, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Комитет палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле утвердил законопроект, из-за которого в стране могут запретить социальную сеть Tiktok. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

Документ поддержали все члены комитета. В случае, если инициативу одобрят обе палаты Конгресса США, а глава Белого дома Джо Байден подпишет законопроект, то китайская компания ByteDance, владеющая Tiktok, должна будет отказаться от сервиса в течение следующих шести месяцев после вступления решения в силу.

При отказе ByteDance от этого шага социальную сеть в США запретят.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля группа американских конгрессменов и сенаторов направила открытое письмо Джо Байдену, призвав президента США удалить аккаунт его избирательного штаба в TikTok. Подписи под обращением поставили 18 членов Конгресса.

Аккаунт команды Байдена появился в TikTok в феврале. Авторы письма отметили, что штаб действующего американского президента неоднократно проигнорировал предупреждения со стороны самого главы Белого дома о потенциальной опасности этой сети для Соединённых Штатов.

Руководство TikTok выпустило заявление, в котором осудило попытки властей США запретить ресурс. В компании отметили, что такой шаг сравним с лишением 170 млн американцев конституционного права на свободу выражения.