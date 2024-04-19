Москва, 19 апреля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Актриса Яна Поплавская отерагировала на известия о том, что семейство бардов в лице Татьяны и Сергея Никитиных принимает участие в мероприятиях, которые направляют вырученные средства Украине.

Владимир Гердо/ТАСС Актриса Яна Поплавская

Накануне ИА Регнум писало, что известные по таким композициям, как «Я спросил у ясеня» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а также «Александра, Александра» из оскароносной картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» барды Никитины после начала СВО переехали в США и выступили с несколькими антироссийскими высказываниями, в том числе дав интервью иноагенту Дмитрию Быкову, известному своей русофобской позицией.

Теперь же уехавшая из РФ актриса Чулпан Хаматова опубликовала в соцсетях анонс своего выступления в Черногории, которое состоится в рамках фестиваля «Возраст счастья». В этом анонсе фигурируют имена Сергея и Татьяны Никитиных. Часть собранных средств пойдёт на помощь Украине.

«Вот что пишет Марина Ахмедова: «Это тот случай, который лично я могу легко пережить — я не ассоциирую песни, спетые их голосами, с ними самими. Пусть сходят с ума дальше. А мы будем спокойно слушать то, что любим». Но я всё равно не могу понять этого диссидентства, вредительства своей стране. Спонсирование врагов своей Родины можно трактовать однозначно: измена Родине», — написала Поплавская в Telegram.

Среди других участников также засветившиеся русофобными высказываниями иноагент Дмитрий Быков и пожалевшая террористов из «Крокуса» певица Манижа.