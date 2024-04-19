Павлоград, Украина, 19 апреля, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по химическому заводу в городе Павлограде Днепропетровской области. Об этом 19 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В полночь было три прилёта в Павлограде, по сообщениям местных жителей, два прилёта — в стороне химического завода. Туда уже прилетало», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Лебедева, попавшее под удар предприятие специализируется в том числе и на изготовлении твёрдого ракетного топлива, а недавно начало ремонт установок РСЗО «Град» и выпускать снаряжение ракет для них.

Координатор отметил, что третий удар пришёлся по направлению воинской части 3024 украинской нацгвардии. После удара район химзавода в Павлограде оцепили.

Министерство обороны России пока не объявляло о каких-либо ударах на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 18 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде. На тот момент в Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Криворожском районе. Он напомнил, что ранее в регионе объявили воздушную тревогу.