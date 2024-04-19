Павлоград, Украина, 19 апреля, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги в Павлограде Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом 19 апреля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Уточняется, что в Павлограде прозвучали как минимум три взрыва. В Днепропетровской области зафиксировано появление беспилотников. Информация о последствиях взрывов уточняется. Официальные власти ситуацию не комментировали.

По данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, на момент взрывов в Павлограде режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мощный взрыв прогремел на трубопроводе в Харьковской области вечером 18 апреля, после чего начался сильный пожар. При этом в регионе не объявляли воздушную тревогу перед взрывом.

Днём 18 апреля украинские СМИ также сообщили о взрыве под Харьковом. Это произошло после объявления воздушной тревоги. Кроме того, в этот день взрывы прогремели в Днепропетровске, в Ивано-Франковской области на западе Украины. В ночь на 18 апреля взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Хмельницкой области под удар ВС России попал военный аэродром в Староконстантинове.