Киев, 19 апреля, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины. Об этом 19 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сначала об опасности с воздуха в 03:28 мск предупредили жителей Сумской области, затем сирена воздушной тревоги включилась в 03:40 мск в Харьковской области, а в 03:47 мск в Полтавской области.

Позже остальных в 04:56 мск сигнал об опасности с воздуха услышали жители Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.

Жителям рекомендовано проследовать в укрытие. По данным украинских СМИ, в Одесской и Днепропетровской областях прогремели взрывы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Павлограде Днепропетровской области прогремела серия из как минимум трёх взрывов. На момент взрывов в регионе действовал режим воздушной тревоги.

Информация о возможных последствиях взрывов уточняется. В регионе зафиксировано появление беспилотников.

Вечером 18 апреля мощный взрыв прогремел на трубопроводе в Харьковской области, после чего начался сильный пожар. При этом в регионе не объявляли воздушную тревогу перед взрывом.