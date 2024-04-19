Москва, 19 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram кадры, снятые полицейскими сразу после задержания подозреваемого в убийстве молодого человека в Москве в ходе конфликта из-за неправильной парковки.

Прокуратура г. Москвы

На видео правоохранители задают подозреваемому вопросы и просят представиться. Однако иностранец не с первого раза понимает, что от него требуется. Накануне, 18 апреля, в СК сообщили, что друг и отец подозреваемого, также задержанные в рамках расследования дела об убийстве, были допрошены при участии переводчиков.

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«Это видео мои коллеги-полицейские сняли в Ростовской области. На кадрах — задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, которое было совершено в московском районе Люблино 17 апреля. Вместе с ним задержаны еще два человека, возможная причастность которых к преступлению устанавливается. Сейчас их всех доставляют в Москву», — указала Ирина Волк.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в московском районе Люблино 24-летнего мужчину зарезали в ходе конфликта из-за парковки. Подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, после чего местный житель сделал ему замечание, отметив, что автомобиль мешает пешеходам. Началась словесная перепалка, в ходе которой подозреваемый ударил оппонента ножом в живот. Ранение оказалось смертельным.

СК 18 апреля сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве, оказавшегося гражданином одной из стран СНГ, который находится в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице.

Позднее в этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали отца и друга подозреваемого. Следователи переквалифицировали дело об убийстве на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений.

Самого подозреваемого объявили в федеральный розыск, так как ему удалось скрыться из Москвы. Предположительно, мужчина несколько раз менял автомобили при попытке запутать правоохранителей. При осмотре этих машин следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет. Задержали злоумышленника 19 апреля в Ростовской области.