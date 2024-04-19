Комрат, Молдавия, 19 апреля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Гагаузской автономии в ходе заседания 19 апреля приняли обращение к парламенту Молдавии с призывом вернуть в республике статус языка межнационального общения русскому языку. Трансляцию вела пресс-служба гагаузского законодательного органа в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Народные избранники призвали уважать принципы многоязычия и культурного разнообразия и осознать важность укрепления связей между народностями.

«Русский язык исторически служил и служит связующим звеном между различными этническими группами нашего общества. Он является средством коммуникации, взаимопонимания и межнационального общения», — говорится в документе.

В Молдавии после распада СССР действовал закон об особом статусе русского языка. В январе 2021 года Конституционный суд республики отменил закон. Глава КС Домника Маноле заявила, что это положение противоречит Основному закону Молдавии.

При этом в Гагаузии закон о её особом статусе предусматривает, что в регионе официальными языками являются молдавский, гагаузский и русский. Официальную переписку в автономии ведут на русском языке.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул активно укрепляет связи с Россией. 9 апреля она очередной раз посетила Москву с рабочим визитом. 6 марта она встречалась в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

10 апреля Гуцул заявила, что российский лидер пообещал поддержку Гагаузии. Глава автономии пригрозила, что обратится к России за помощью, если власти Молдавии направят в Гагаузию войска в случае её выхода из состава республики.