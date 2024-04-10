Москва, 10 апреля, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Если власти Молдавии введут войска в ответ на объявление независимости Гагаузской автономии, регион обратится за помощью ко всем, включая Россию. Об этом предупредила глава Гагаузии Евгения Гуцул, напомнив, что российский лидер Владимир Путин обещал поддержку автономии.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул

Гуцул также выразила надежду, что такого всё же не произойдёт.

«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдёт, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — сказала она «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву 9 апреля. Цели визита Гуцул не уточняются.

Ранее в Москве она встречалась со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

В ходе беседы глава Гагаузии указала на то, что власти Молдавии притесняют автономию и дискриминируют права её жителей. Матвиенко, в свою очередь, заявила о готовности российских властей оказать помощь Гагаузии.