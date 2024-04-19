Пекин, 19 апреля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Компания Apple удалила мессенджер WhatsApp и сервис Threads из онлайн-магазина AppStore в Китае, сообщил 19 апреля портал 9to5Mac.

Aloisio Mauricio/Global Look Press

«Главный интернет-регулятор Китая попросил Apple удалить приложения из доступа для пользователей iPhone в Китае», — сообщил портал.

Как пояснили в администрации киберпространства Китая, решение связано с вопросом национальной безопасности страны.

В свою очередь представители американской компании заявили, что обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, даже если не согласны с этим.

При этом приложения остались доступными для загрузки во всех других онлайн-магазинах.

Китай запретил доступ к сервисам корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако, как сообщил портал, технически ресурсы по-прежнему доступны через VPN-инструменты.

Как сообщало 18 апреля ИА Регнум, российские сервисы начали предупреждать пользователей о скором отключении авторизации через Google или Apple ID. Доступ планируют отключить с 22 апреля.

Американская корпорация Apple в 2018 году удалила порядка 25 тыс. приложений с азартными играми из китайской версии магазина App Store. В американской компании тогда согласились с обвинениями, но не сообщили, сколько именно приложений удалили.