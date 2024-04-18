Москва, 18 апреля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Российские сервисы начали предупреждать пользователей о скором отключении входа в аккаунт через Google или Apple ID. В частности, предупреждение появляется на книжном сервисе «Литрес».

Omar Marques/Global Look Press

«С 22 апреля доступ через Google аккаунт и Apple ID будет отключен. Для сохранения доступа к вашему аккаунту, пожалуйста, убедитесь, что ваша электронная почта и номер телефона актуальны и добавлены в профиль», — сообщил ресурс при выборе пункта «Другие способы» при входе.

Соответствующее предупреждение появилось на платформе VK Play, однако помимо Google и Apple там также недоступно использование аккаунтов Twitch, Epic Games Store и Steam. Площадка предлагает на выбор авторизацию через почту Mail.ru, VK и «Одноклассники».

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты, предполагающий прохождение соответствующей процедуры по номеру телефона, через портал «Госуслуги», с помощью единой биометрической системы, через электронную почту российских сервисов или с использованием идентификаторов на российских ресурсах. Перед этим закон приняла Госдума, Совет Федерации утвердил его 28 июля. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пояснял, что изменения распространяются только на сайты, у которых есть регистрация и аутентификация пользователя.