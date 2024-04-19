Новый, 786-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Волнорез» спасает на фронте не только жизни российских бойцов, но и технику. Как это произошло с тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепёк», пояснил «РИА Новости» 19 апреля разработчик системы Станислав (из соображений безопасности фамилия не называется).

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

С его слов, ночью по какой-то причине российские бойцы оставили «Солнцепёк» в поле без присмотра, а утром его стали атаковать вражеские дроны-камикадзе. Но даже на «заглушенной» машине система РЭБ всё равно смогла защитить технику, пояснил Станислав. Он также отметил, что на стоявший в чистом поле «Солнцепёк» противник потратил около шести часов времени и примерно столько же FPV-дронов, но всё равно не смог поразить.

Дело в том, что в «Волнорезе» заложены частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени.

Тем временем в ночь на 19 апреля дежурными средствами ПВО были уничтожены 25 вражеских снарядов и три БПЛА над территорией Белгородской области и три ОТР «Атакмс» над акваторией Чёрного моря, информирует Минобороны.

Также оборонное ведомство обнародовало кадры боевой работы военнослужащих инженерных войск 11-го армейского корпуса группировки войск «Запад», выполняющих задачи на купянском направлении.

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