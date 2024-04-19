Берлин, 19 апреля, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Большая часть украинских детей, обнаруженных правоохранительными органами в Германии, въехала на немецкую территорию вместе со своими законными опекунами. Об этом 18 апреля сообщил телеканал RT DE со ссылкой на Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ (BKA).

Иван Шилов ИА Регнум Полиция Германии

Представитель указанного государственного органа отметил, что несколько несовершеннолетних якобы попали в страны с Украины через Россию. Вместе с тем в ведомстве не уточнили, о каком количестве детей идёт речь и с кем, а также когда, они въехали в Германию.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в Германии нашли более 160 детей, которых считали вывезенными с Украины в Россию. Глава ведомства не привёл информацию о том, как эти несовершеннолетние попали в ФРГ.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что всю историю с якобы вывезенными детьми раздули, и их не похищали, а спасали. Он подчеркнул, что у тех несовершеннолетних, у которых остались родственники на Украине, нет проблем с возвращением на родину.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова указала, что киевский режим создал мифологическую систему в отношении детей, которых будто бы депортировали в Россию. Она уточнила, что часть несовершеннолетних давно находится дома с родителями или в других странах.

Детский омбудсмен уверена в том, что однажды глобальная дезинформация прекратится и о реальной ситуации узнают все.