Харьков, Украина, 19 апреля, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Охоту на жителей Харьковской области, пытающихся связаться с Россией, открыли спецслужбы Украины. Об этом 19 апреля рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Как пояснил Ганчев, люди хотели бы связаться с российской стороной, но сложность состоит в том, что со стороны спецслужб открыта охота на тех, кто предпринимает такие попытки. Поэтому люди попросту боятся.

«Но есть прецеденты, когда выходят на связь, просят о помощи какой-нибудь, то ли в эвакуации, то ли какие-то консультационные вопросы, то есть как будет, когда уже будет освобождена территория, то есть люди интересуются, когда это будет? Как это будет? Что их ждет, и так далее», — отметил Ганчев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал Ганчев, Служба безопасности Украины пытается завербовать сотрудников российской ВГА Купянского района, выходит с ними на связь через родственников и пытается запугивать.

Как указал Ганчев, на это российские чиновники ответили, что вернутся в Харьков для наведения в нём порядка и восстановления жизнедеятельности после освобождения города от украинской армии.

Также, по словам Ганчева, киевские власти принудительно эвакуируют жителей ряда районов Харьковской области, которые освобождают для украинских войск и наёмников. Военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселёв заявил, что жители Харькова массово покидают город на фоне спровоцированного Киевом дефицита продовольствия.