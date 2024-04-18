Москва, 18 апреля, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины пытается завербовать сотрудников российской военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района. Об этом 18 апреля рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Получали и угрозы, пытались некоторых вербовать, люди приходили, говорили о том, что через родственников на них пытаются выходить, призывают вернуться в Харьков», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Ганчева, на это российские чиновники ответили, что вернутся в Харьков для наведения в нём порядка и восстановления жизнедеятельности после освобождения города от украинской армии.

Глава ВГА отметил, что сотрудники управления Двуречной ВГА Купянского района постоянно находятся на освобождённой российскими военными территории, с риском для жизни и здоровья исполняя свои обязанности.

«Условия, конечно, сложные, но тем не менее наша задача, ещё раз говорю, — обеспечить жизнедеятельность, насколько мы можем себе это позволить, каждого населённого пункта, где проживают люди», — пояснил он.

Ганчев уточнил, что российские чиновники рискуют не только попасть под украинские обстрелы — спецслужбы Киева не оставляют попыток их запугать.

«Ничего в любом случае не получится. Те люди, которые у нас остались в команде, это достаточно стойкие граждане и всё равно будут своё дело делать, несмотря ни на что», — резюмировал он.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ подорвали депутата Акимовского окружного совета в Запорожской области. Он назвал произошедшее терактом.

Позднее в этот же день Рогов уточнил, что украинская армия осуществила в Запорожской области покушение на депутата от «Единой России» Антона Якименко. Сопредседатель координационного совета добавил, что подвергшийся теракту депутат был в первой тройке избирательного списка этой партии на выборах в местные органы власти.