Харьков, Украина, 18 апреля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Киевские власти принудительно эвакуируют жителей ряда районов Харьковской области, которые освобождают для украинских войск и наёмников. Об этом 18 апреля рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Michal Burza/Global Look Press

«Основная часть людей была эвакуирована из этих (подконтрольных киевскому режиму. — Прим. ред.) посёлков. Мы неоднократно слышим о том, что даже объявлена принудительная эвакуация так называемая… То есть нужно было освобождать, скорее всего, для военнослужащих, там и наёмники западные наезжают. Их очень много, к сожалению», — рассказал он в беседе с «РИА Новости», комментируя объявленную Киевом в этих районах принудительную эвакуацию.

Глава харьковской ВГА уточнил, что украинские власти также постоянно пополняют ряды армии мобилизованными, которых тоже надо где-то расселять, и потому, по его словам, мирных жителей Харьковской области вынуждают уезжать из своих жилищ.

«И очень много людей просто были выселены. Западнее, не в сторону России, к сожалению для наших жителей», — добавил Ганчев.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля назначенная Киевом областная военная администрация объявила о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 населённых пунктов, расположенных у линии боевого соприкосновения. Речь шла о находящихся у границы с Россией населённых пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

При этом 7 апреля глава назначенной Киевом военной администрации Харьковской области Олег Синегубов допустил принудительную эвакуацию семей с детьми из двух районов на севере региона. По его словам, из 18 населённых пунктов на купянском направлении уже завершена принудительная эвакуация.

Военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселёв заявил, что жители Харькова массово покидают город на фоне спровоцированного Киевом дефицита продовольствия. По его словам, цены на квартиры в Харькове уже упали примерно на 35% и продолжают снижаться.