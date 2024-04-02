Луганск, 2 апреля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Жители Харькова массово уезжают из города на фоне спровоцированного Киевом дефицита продовольствия. Об этом 2 апреля заявил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселёв в эфире «Соловьев Livе».

EPA/SERGEY KOZLOV/ТАСС

По словам эксперта, из города выезжает множество жителей, из-за чего цены на квартиры в Харькове снизились примерно на 35% и продолжают падать.

«Нам из Харькова сообщают о том, что продуктов питания в городе всё меньше и меньше, подвоз сокращается. А если он сокращается для людей, понятно, это сигнал, что нужно выезжать. Возможно, это специально делается <…> для того, чтобы как можно больше людей выехало», — сказал он.

Киселёв отметил, что украинские силовики установили на выезде из Харькова блокпосты, где выезжающих из города тщательно досматривают на предмет наличия денег, золотых украшений и других материальных ценностей, что способствует образованию километровых пробок.

Украинские военные проводят рейды по брошенным квартирам в Харькове, в которые они вламываются и крадут в них всё, что представляет хоть какую-нибудь ценность, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта министерство реинтеграции Украины сообщило о начале принудительной эвакуации детей из трёх населённых пунктов в Сумской области. Отмечалось, что киевские власти намерены вывезти оттуда 54 детей.

Киев 16 марта начал эвакуацию жителей Сумской области около границы с Россией. По данным украинских СМИ, власти вывезли всех жителей из 22 населённых пунктов на территории шести общин в регионе.

Военный эксперт Андрей Марочко 25 января сообщил, что власти Харьковской области создают невыносимые условия для жителей региона, которые отказались от принудительной эвакуации. По его словам, таким лицам не выплачивают пенсии и социальные пособия, ВСУ устанавливают тяжёлое вооружение и бронетехнику возле жилых домов.