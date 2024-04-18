Тель-Авив, Израиль, 19 апреля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил Соединённые Штаты Америки, воспользовавшиеся правом вето в отношении проекта резолюции, рекомендовавшего принять Палестину в Организацию Объединённых Наций как полноправного члена организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Предложение признать палестинское государство спустя более чем 6 месяцев после… злодеяний, совершённых ХАМАС, стало бы наградой за терроризм. Я благодарю Соединённые Штаты за наложение вето на это позорное предложение», — написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в социальной сети X.

Кац подчеркнул, что Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен, а удерживаемые палестинским движением заложники — освобождены.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции с рекомендацией признать Палестину полноправный членом ООН. Инициативу по Палестине поддержали 12 членов организации, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались от голосования.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя решение США ветировать резолюцию по Палестине, заявил, что Вашингтон оказался в изоляции в вопросе признания Палестины, поскольку алжирскую инициативу поддержало большинство членов Совета Безопасности ООН. Как подчеркнул российский дипломат, США готовы до последнего закрывать глаза на действия Израиля в отношении мирного населения сектора Газа.