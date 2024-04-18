Махачкала, 19 апреля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. В Махачкале арестовали ещё девять энергетиков, которые проходят по делу о хищении 2,8 млрд рублей в «Дагэнерго» (филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»), сообщили журналистам 18 апреля в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ещё девятерым фигурантам», — отметили представители судебной инстанции, которых цитирует газета «Известия».

Они являются работниками АО «Дагэнергосеть». Арест всех девятерых продлится по 18 июня.

Как сообщало ИА Регнум, ранее по указанному делу арестовали 17 фигурантов. Среди них был директор «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев.

Согласно материалам уголовного дела, с 2010 по 2021 год организованная группа лиц, воспользовавшись служебным положением, похитила не менее 2,8 млрд рублей, которые выделялись на создание автоматизированной системы учёта электроэнергии в Дагестане.