Махачкала, 4 апреля, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Советский районный суд в Дагестане арестовал восемь человек, в том числе директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, по уголовному делу о мошенничестве. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Советским районным судом города Махачкалы рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухумаева М. М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Его и ещё семерых фигурантов, проходящих по уголовному делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей, заключили под стражу сроком на два месяца, до 3 июня 2024 года. Директору филиала «Дагэнерго» грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта суд приговорил экс-заместителя министра просвещения России Марину Ракову к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении в размере 50 миллионов рублей. Также суд постановил взыскать с Раковой 2,8 миллиона рублей в пользу РАНХиГС в счёт возмещения ущерба и назначил штраф в размере 900 тысяч рублей.