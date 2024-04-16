Махачкала, 17 апреля, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Суд в Махачкале в рамках уголовного дела о хищении 2,8 млрд рублей в «Дагэнерго» (филиал ПАО «Россети Северный Кавказ») арестовал ещё восемь фигурантов, в том числе заместителя директора филиала Амирахмеда Зурканаева. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении восьмерых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Согласно материалам дела, обвиняемые в период с 2010 по 2021 год, воспользовавшись служебным положением, организованной группой похитили не менее 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учёта электроэнергии в Дагестане.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России сообщили о задержании девятерых бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», подозреваемых в хищении 2,8 млрд рублей. Были проведены обыски и изъяты вещественные доказательства. Обвиняемых заключили в СИЗО.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля суд в Дагестане арестовал директора «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева и ещё семерых фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Главу филиала обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).