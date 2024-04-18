Вашингтон, 19 апреля, 2024, 00:58 — ИА Регнум. США прорабатывают дипломатическую сделку, в соответствии с которой Израиль должен признать Палестину как государство в обмен на нормализацию дипломатических отношений с Саудовской Аравией. Об этом 18 апреля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

Согласно их данным, Вашингтон в обмен на реализацию указанной инициативы предложил Эр-Рияду вывести их отношения в сфере безопасности на другой уровень, а также помочь в развитии гражданской ядерной энергетики арабского королевства.

Кроме того, сделка предполагает нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией. Отмечается, что Эр-Рияд якобы уже дал сигнал Вашингтону, что согласен на устные заверения израильских властей в том, что еврейское государство вступит в переговоры о признании Палестины.

Однако чиновники из США и Израиля в разговоре с журналистами отметили, что существуют трудности с тем, чтобы убедить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху пойти на такой диалог. Источники газеты из Саудовской Аравии в свою очередь предположили, что сделка может помочь со стратегией потенциального выхода Израиля из сектора Газа в рамках завершения действующего конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года интернет-портал Elaph написал, что Саудовская Аравия уведомила США о прекращении любых переговоров об урегулировании отношений с Израилем. В Эр-Риаде объяснили своё решение в первую очередь отказом израильского правительства от уступок в отношении палестинцев.

В январе 2024 года глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнул, что королевство не сможет нормализовать свои отношения с Израилем до тех пор, пока не начнётся долгосрочное урегулирование палестинского вопроса.

В феврале Эр-Риад заявил, что пойдёт на нормализацию отношений с Тель-Авивом только в случае вывода израильских войск с территории сектора Газа и признания Израилем государства Палестина в границах 1967 года.